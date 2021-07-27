بالصورة - هل هذا عريس نجوى كرم المستقبلي؟!

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شاركت الإعلامية نضال الأحمدية في برنامج "سؤال محرج" من تقديم الإعلامي طوني خليفة وكشفت عن قرب زواج الفنانة نجوى كرم من رجل أعمال عربي مهم جدًا.

لم تفصح الأحمدية عن إسم عريس نجوى، وفضّلت أن تبقيه سرًا احترامًا له بما أنه صديقها المقرب جدًا، وحفاظًا على قدسية العلاقة بينه وبين نجوى على أن يعلنا زواجهما بالقريب العاجل.

بعد المقابلة، انتشرت صورة لنجوى مع شخصٍ يدعى عبد الرحمن الريمزان وهو ملياردير سعودي، كما فبرك البعض صورة من حساب عبدالرحمن كُتب عليها: نجوى_كرم أحبك زوجتي".



الا ان عبد الرحمن ليس عريس نجوى المستقبلي.



المصدر: الجرس