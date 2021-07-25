كورونا يعطل عمل "كيا" في كوريا الجنوبية

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قالت شركة "كيا"، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات بكوريا الجنوبية، إنها ستعلق العمل في أحد مصانعها المحلية الثمانية، بسبب تأكيد أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا هناك في الأيام الأخيرة.

وذكرت مصادر، اليوم الأحد، أن "كيا" قررت تعليق العمل في المصنع رقم 1 لصناعة السيارات في مدينة غوانغ ميونغ بإقليم كيونغكي بجنوب سيئول لمدة يوم واحد، يوم غد الاثنين، بعد تأكيد إصابة 23 عاملا فيه بكورونا منذ يوم 23 يوليو حتى الآن.

وأجرت "كيا" الاختبارات على 174 عاملا في المصنع في أعقاب تأكيد أول حالة إصابة لعامل في قسم التجميع في يوم 23 من الشهر الجاري. وفي اليوم التالي، أثبتت نتيجة الاختبارات إصابة 9 عمال منهم بالفيروس.

ثم أجرت الشركة الاختبارات على 1188 عاملا، وتم تأكيد 13 إصابة إضافية في وقت سابق من اليوم.

ويعمل حوالي 6 آلاف عامل في المصنع، وتبلغ القدرة الإنتاجية له 320 ألف وحدة سنويا.

وكانت "كيا" قد علقت العمل في المصنعين رقم 1 ورقم 2 لمدة أسبوع واحد في سبتمبر العام الماضي، بسبب وقوع الإصابات الجماعية هناك.