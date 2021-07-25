living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا يعطل عمل "كيا" في كوريا الجنوبية

25
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت شركة "كيا"، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات بكوريا الجنوبية، إنها ستعلق العمل في أحد مصانعها المحلية الثمانية، بسبب تأكيد أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا هناك في الأيام الأخيرة.
وذكرت مصادر، اليوم الأحد، أن "كيا" قررت تعليق العمل في المصنع رقم 1 لصناعة السيارات في مدينة غوانغ ميونغ بإقليم كيونغكي بجنوب سيئول لمدة يوم واحد، يوم غد الاثنين، بعد تأكيد إصابة 23 عاملا فيه بكورونا منذ يوم 23 يوليو حتى الآن.
وأجرت "كيا" الاختبارات على 174 عاملا في المصنع في أعقاب تأكيد أول حالة إصابة لعامل في قسم التجميع في يوم 23 من الشهر الجاري. وفي اليوم التالي، أثبتت نتيجة الاختبارات إصابة 9 عمال منهم بالفيروس.
ثم أجرت الشركة الاختبارات على 1188 عاملا، وتم تأكيد 13 إصابة إضافية في وقت سابق من اليوم.
ويعمل حوالي 6 آلاف عامل في المصنع، وتبلغ القدرة الإنتاجية له 320 ألف وحدة سنويا.
وكانت "كيا" قد علقت العمل في المصنعين رقم 1 ورقم 2 لمدة أسبوع واحد في سبتمبر العام الماضي، بسبب وقوع الإصابات الجماعية هناك.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout