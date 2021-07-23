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طبيب ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات وضعها الصحي

23
JULY
2021
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لا يزال الغموض يلف الوضع الصحي للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، فإلى جانب الحديث عن خطأ طبي، هناك "نظرية" تشير إلى وقوعها ضحية لـ"السحر الأسود".
 
 
وبدأت أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية عندما دخلت غرفة العمليات من أجل إزالة تكيسات على المبايض عن طريق الليزر، إلا أنه وفقا لتقارير إعلامية، فقد أحدث الطبيب المعالج لها ثقبا في المعدة عن طريق الخطأ، الأمر الذي جعلها تدخل في غيبوبة، بسبب حدوث تسمم في الدم.
 
وفجرت مفسرة أحلام مصرية مفاجأة، بعدما قالت أن "الحالة التي تمر بها الفنانة هي نتيجة لتعرضها لنوع من أنواع (السحر الأسود).
 
وكتبت على حسابها عبر "فيسبوك": "عارفة إني هفتح على نفسي باب مالوش أول من آخر، ولكن هقولكم إن ياسمين عبدالعزيز اتعملها سحر أسود.. وهذا النوع من السحر يتعلق بالدم وتسميمه".
 
أما الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز، فلم يتخذ مسلك الكتمان مثل عائلة الفنانة، وخرج إلى جمهورها ليطمئنهم عليها، وقال: "ياسمين داخل المستشفى وحالتها الصحية شبه مستقرة بعد خروجها من العناية المركزة، وسوف تغادر المستشفى في القريب العاجل"، ونفى أنها دخلت غيبوبة وفقدت الوعي، وطالب الجميع بعدم ترويج شائعات وخرافات حول مرض ياسمين.
 
وكشف مصدر من داخل المستشفى في تصريحات صحفية عن أن ياسمين توجد منذ 10 أيام بمستشفى دار السلام بمصر وليس كما أشيع أنها دخلت المستشفى منذ 4 أيام فقط، ويرافقها في المستشفى زوجها أحمد العوضي الذي لم يغادرها منذ دخولها، وحجز غرفة في المستشفى له للمبيت فيها.
 
وقال المصدر إن عددا من الفنانين يتوافدون عليها، إلا أن منى زكي مع أحمد حلمي يداومان على زيارتها بشكل يومي.
 
آخر المستجدات
 
وكان زوج ياسمين الفنان أحمد العوضي قد كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله ياسمين خرجت من العناية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفا عليها حيث أن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة ... حتى استقرار الحالة... اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم علي دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها ..... ادعولها ربنا يكملها علي خير وتقوم بالسلامة".
 
ودعا عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الفنان المصري صلاح عبد الله: "في كل الظروف الصحية الصعبة التي مررت بها منذ 2010 كانت دائما بجانبي"، فيما كتب الفنان محمد هنيدي:" ياريت كلكم تدعو للجميلة ياسمين عبد العزيز، ربنا يشفيها ويرجعها لينا بألف سلامة يارب".
 
وكتب الفنان وائل جسار: "إن شاء الله تقومي بالسلامة وإن شاء الله الضحكة ما تفارق وجهك الله يحميكي (ياسمين عبد العزيز)".
 
وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "اللي ملوش كبير" مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وقد حصد المسلسل إعجاب الجماهير وسجل نسبة مشاهدات عالية.
 
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