من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

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كشفت مصادر بالمستشفى الذي تتواجد به الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تطورات حالتها الصحية بعد حالة من الغموض سيطرت على مرضها في الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور عادل منسي، مدير مستشفى السلام الدولي الذي تتواجد به الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن الحالة الصحية للفنانة قد استقرت بفضل الله وتحسنت كثيرا عن السابق.

حقيقة غيبوبة ياسمين

وحول مدي صحة دخولها في غيبوبة تامة، أكد منسي، خلال تصريحاته لموقع"سكاي نيوز عربية"، أنها لم تدخل في غيبوبة على الإطلاق كما روج وكتب الكثيرون، متابعا بالقول: "هذا كلام ليس له أي اساس من الصحة".

وأضاف: "زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز ممنوعة حتى بعد استقرار حالتها ويتواجد معها بشكل شبه دائم زوجها الفنان أحمد العوضي وأولادها سيف وياسمين".