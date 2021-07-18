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خطأ طبي.. والفنانة الشهيرة في الغيبوبة!

18
JULY
2021
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بسبب خطأ طبي، دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في غيبوبة منذ أكثر من 14 ساعة، وسط مخاوف كبيرة على صحتها من قبل جمهورها.

وكشف الفنان المصري تامر مجدي، عن دخول الفنانة المصرية ياسمين في غيبوبة، بعد ما وصفه بخطأ طبي، نتج خلال عملية جراحية أجرتها الفنانة السبت.

وخضعت ياسمين عبد العزيز مؤخرا لعمليتين بإحدى المستشفيات، خرجت منهما للعناية المركزة، لاستكمال العلاج.

وكتب مجدي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية.. أرجوكم أرجوكم ادعو لها.. الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب".

ومن ناحيته، وصف الممثل المصري أحمد حلمي، حالة ياسمين الصحية بالصعبة، في منشور له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسأل الجمهور الدعاء لها، بينما وصف شقيقها وائل عبد العزيز في منشور آخر له الحالة بالـ"خطرة".

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