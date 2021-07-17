ماذا حصل مع النجمة نوال الزغبي؟

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تعرّضت النجمة الذهبية نوال الزغبي لوعكة صحيّة أدخلت على أثرها الى المستشفى، وكشف الاعلامي فراس حليمي التفاصيل في تغريدة عبر تويتر.

في التفاصيل، كتب حليمي "الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير". وتابع "مهنية واخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم".

وسرد أن نوال الزغبي أحيت حفلاً رغم وضعها الصّحي، وقال "لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة".

وختم "بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي".