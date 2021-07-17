إلقاء القبض على منتج بتهمة.. الدعارة!

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ألقت الشرطة الأميركية القبض على منتج الأفلام الأميركي ديلون جوردان بتهم إدارته شبكة دعارة وغسيل الأموال، تحت ستار الأعمال الفنية التي تنتجها شركته PaperChase Films. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن التهم الموّجهة إلى منتج

Skin وThe Kindergarten Teacher قد تضعه في السجن لمدة تتراوح بين 20 و50 عاماً.

وقالت أودري شتراوس المدعية الفيدرالية في جزيرة مانهاتن: "على مدى سنوات، أدار ديلون جوردان شبكة دعارة واسعة، باستخدام واجهات رسمية وشركة إنتاج أفلام لإخفاء الأرباح التي حققها من استغلال النساء".

وأوضح بيان الإدعاء أنّ "المتهم احتفظ بقائمة من النساء المقيمات في كل أنحاء الولايات المتحدة واللاتي مارسن أفعال جنسية لصالح عملائه مقابل أجر في كل أنحاء البلاد وخارجها.

ونصّت لائحة الاتهام على أنّ "جوردان نسق مع سيدة في المملكة المتحدة من خلال مشاركة العملاء والعاهرات معها لتسهيل عمله في الدعارة".