ريما الرحباني تنفجّر غضباً: سكتنالو سكتنالو آخر شي ..

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وجهت ريما الرحباني، إبنة الفنانة فيروز رسالة إلى كل من ينتقدها أو يشتمها من خلال ما تكتبه عبر صفحتها على "فيسبوك". وكتبت عبر منشور ما يلي:



"بفهم إنّو كتير ناس ما بيحبّوني.. وأكتر بعد بيكرهوني وأكتر بعد بيحسدوني.....

وبفهم كمان إنّو كتار اللي بيسبّوني

إشي بالمجلات إشي بالجرايد إشي ع المحطات ع أنواعا

إشي ع مواقع التواصل....... بعرف بعرف...

صحيح ما بتابع بس بعرف! وما بيهمّني تابع ولا بيعنيلي تابع

سبق وقلتا بكتب بوستي وبمشي ع طول

او بشتغل شغلي وبمشي ع طول

ما بوقف عند ردّات الفعل لا المنيحة ولا العاطلة

بوقف فقط عند إحساسي وضميري وواجباتي والشي اللي مآمنة فيه



وبتعرفوا إنتو ما بدّو مين يقلّكن الأيمان إجمالا بيكون أعمى!

ما بيسمَع ولا بيقشَع حولو وحواليه. إءْ

غير هيك ماشية ع طول.. وأبي ما بيفارقني بحسّو دايما دايرني من فوق

اي اي متلما عم خبّركن

ذونك،

قلنا انو كل الأشيا والأشايا بفهما

بس اللي ما عم إفهمو، ليه في بعض الإخوان،

رغم وسع الارض والدني، ورغم وسع المواقع اللامحدودة،

بيصرّوا إصراراً يجوا يغنّوا العدّية الحافظينا ع بروفايلي!

العمى صحيح شو عينن ضيقة!

يا حلوين شو بدّكن فيه هالبروفايل؟ وشو مقعّدكن عليه ليل نهار؟

العمى انا ما بواظب عليه قدّكن! شو في؟ شو صاير معكن؟

بفهم تكونوا حشّورين بس ما بفهم ليه بتصرّوا توسخولي بروفايلي؟ شه!

يعني بلا معلمية، ما انا شي فوت عليه، رح إشطفو طبيعي!

روحوا بعِبعُوا شبعتكن وين ما بدّكن! إشمعنى هون؟ ها؟؟؟؟

هلق صحيح اوقات اذا عندي وقت بتكتِك بهيك تعليقات لأن بتسلى

بس مش دايما عندي وقت!

سو،

الشطف أحلى شي

بدّكن ومصرّين توصلولي حقدكن؟ والله حافظتو ومش فارقة معاي

بدكن تسمّوني؟ ما بنسم! بضحك وماكسيموم بشطف

بعرف ما رح تغيّروا عاداتكن!

بس يا ريت افهم شو معلّقكن ببروفايل بتكرهوه!

هاي حشريتي انا مش أكتر كما وإنّو حشريتي كمان بتخلّيني حب أعرف

منين بتجيبوا كميّة الوقاحة تإنكن تقعدوا تنظروا عليّي شو لازم قول او ما قول

وكيف لازم إتصرف! قدّيه طول شعراتي لازم يكون! وكم كوساية لازم حط ع الغدا شو لازم نزّل او ما نزّل ....... كميّة تدخّل وقح لا مثيل له!

انو منين هالخوشبوشية جايي مثلا وهالسهولة بالتطاول!؟ المهم.. مش مهم..

أحلى شي الشطف! خاااااااااااااي

بيرجع كلّو مهفهف ونضيف

وصدقوني حقيقي، لأن من ميزاتي الأساسية إني ما بكذب أبداً

ولا حتّى كذبة بيضا اللي بيعرفوني بيعرفوا، صدّقوني صدّقوني يعني

لا أبالي شرقَه من غربِه اي والله

بعدين في ناس حرام مفكّرة حالا محور الكون!

وكل الدني بتدور حولا اسمالله حولا!

وانا مش بس مش دريانة بوجودا إنّما لو حتّى دريت ما بتهمّني

عندي أزغر أزغر فيروزي بيكره الله اللي خلقني،

هيدا، وعندي ياه بالدني! اي شو مفكرين؟

وقلتلكن ما بكذب ولا يمكن

كلمتي بأهميّة أفعالي! اي والله

لا بعترف بكونترا ولا بمال الكون كلّو

كلمتي هيّي كرامتي شو لكَن

هلق قد يجوز إسكت عن موضوع لأن الحقيقة مش دايماً بتنقال

بس اذا حكيت بحكي

اي اي لا كفوف ولا تنسيق ولا تلبيق ولا بداري ..

بحكي الإشيا زي ما هيّي خاصة لماّ كون معباية

انو سكتنالو سكتنالو آخر شي هانني.......... آآآه يا أخي

عرفتوا كيف؟

وآخر آخر آخر همّي اذا كتروا الأعداء والحاقدين والمسمومين

المهم انا بس نام ع مخدّتي حس إنّو خاااااااااااااي

كل شي من حولي مهفهف ونضيف

وبعرف اني حتّى لو كبّرت بالحكي أوقات بعطي قيمة للشخص اللي عم إحكي عنّو

بس في مطارح فعلاً ما بينسكت عنها! بكون اذا سكتت عم ساهم بالجر يمة! إءْ

اييييييي نعم..

هذي انا فهات يدَك

بالاذن من جبران

(خليل جبران طبعاً ما يروح فكركن لبعيد)

الوداع ...

سفينتي بإنتظااااااااااري ي يي".