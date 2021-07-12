يوسف الخال يصدم المتابعين ويحذّر

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صدم الممثل اللبناني يوسف الخال المتابعين بمنشور له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، يحذّر فيه من تفاقم الأزمة في لبنان، مشيراً الى أن الأوضاع سوف تكون قاسية جداً في الفترة المقبلة.



وكتب يوسف: "اللي قادر واللي مش قادر بقى يحمل الوضع، يحَضِّر حالو منيح.. بعد في خبطة قاسية.. هيدا مش توقّع ولا تشاؤم.. هيدا واقع و يا رب ما يحصل".



وكان علّق يوسف أيضاً على أزمة الكهرباء في البلد، وكتب: "انشالله الكهربا تلطُشكُن و البنزين يوَلِّعكُن و الدوا يمرِّضكُن و الدولار يذِلّكُن.. هيدا لبنانكم.. لبناننا طويل ع رقبتكُن".