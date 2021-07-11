الملكة إليزابيث تدعم منتخب إنكلترا قبل نهائي يورو 2020 بطريقتها

A + A -

لها - في خطوة تشجيعية لمنتخب بلادها، بعثت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رسالة إلى المنتخب الإنكليزي لكرة القدم، لتعرب لهم عن أمنياتها بحظ سعيد، وذلك قبل انطلاق المباراة الأكثر أهمية للبلاد منذ نهائي كأس العالم في 1966.

وقبل المباراة النهائية، كتبت الملكة خطابا إلى جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنكليزي، استدعت فيه ذكرياتها بحضور نهائي كأس العالم الذي شارك فيه منتخب إنكلترا في 1966، ورؤية البهجة التي حققها الفوز فيه للبلاد.

وكتبت الملكة: "أريد أن أبعث بأطيب تمنياتي من أجل مباراة الأحد على أمل أن لا يسجل التاريخ نجاحكم فحسب، ولكن أيضا الروح، والالتزام والفخر الذي تعاملتم به".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإنكليزي نظيره الإيطالي اليوم الأحد في نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" في ملعب ويمبلي.

يذكر أن منتخب إنكلترا وصل مرة واحدة فقط إلى نهائي البطولة، بينما انها المرة العاشرة التي يصل فيها منتخب إيطاليا إلى النهائي، ولكن يحظى فريق إنكلترا بحشد قوي من المشجعين قوامه 60 ألف شخص يمثلون دعما قويا لمنتخب البلاد.