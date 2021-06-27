بالفيديو - وائل كفوري يغني مع حبيبته الجميلة في حفل خاص

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لها - حرص النجم وائل كفوري على مشاركة صديقه فرحته وحضر حفل زفافه في أحد الفنادق في بيروت، وكان برفقته حبيبته شانا عبود.

ولفت النجم اللبناني الأنظار بأناقته بالبدلة الكلاسيكية وبوسامته وعفويته في التفاعل مع الأغاني من خلال الغناء والتصفيق بلطافة، وكانت الشابة الجميلة تجلس بكامل أناقتها.

تداول الجمهور المقطع عبر موقع تويتر وأشادوا بتلقائية وائل وعفويته في التعامل مع حياته الشخصية، وأثنوا على جمال شانا واناقتها.

وكانت معلومات لـ"لها" أكدت أنّ النجم اللبناني ليس في صدد الدخول في تجربة الزواج مرّة ثانية في حياته، خلال المدى المنظور وإنما يعيش حالة حب جديدة مع شانا.

وكان كفوري قدم مع النجمة إليسا حفلاً فنياً في العاصمة السعودية، ضمن سلسلة "حفلات الرياض" برعاية "الهيئة العامة للترفيه" وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وافتتح الحفل بأغنيته الجديدة "كلنا مننجر"، وأتبعها بمجموعة من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور.