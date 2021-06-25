يوسف الخال: "بعد في فيروز ما إنقسمنا عليها"

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بعد إنتشار صورة السيدة فيروز عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير في الساعات الماضية، نشر الممثل اللبنانية يوسف الخال صورتها وأرفقها بتعليق كتب فيه: "بعد في فيروز ما انقسمنا عليها، رجاءً خليها الأسطورة اللي رح تضلّ بالصورة اللي منحبها، صورة الحلم، صورة لبنان اللي صار وهم، فيروز بكل أغنية خَلَقِت وطن حقيقي بعقلنا و بجينات ولادنا جمالك يا فيروز و صوتك و صورتك هي ذبذبات غير كونية و كيان أجمل من هذا الوطن..و أكيد خارجه".



وكانت المخرجة ريما الرحباني قد فاجأت الجمهور أمس بنشرها صورها لها برفقة والدتها السيدة فيروز، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.