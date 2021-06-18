كيم كارداشيان تفاجئ الجميع..!

A + A -

رغم طلاقهما، قالت كيم كارداشيان في عرض تلفزيوني على الهواء، الخميس، إنها ستظل دوما من أشد المعجبين بمغني الراب كاني وست.

كانت كارداشيان (40 عاما) تتحدث في برنامج جمع بين أبطال برنامج (كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز) أو (مواكبة آل كارداشيان)، الذي أسدل الأسبوع الماضي الستار على حلقاته بعد بثه على مدى 14عاما.

وبعد قليل من انتهاء تصوير الموسم الأخير من برنامج تلفزيون الواقع، رفعت كارداشيان دعوى طلاق في فبراير من مغني الراب وست، مشيرة إلى اختلافات جذرية تحول دون استمرار زواجهما الذي دام ما يقرب من 7 سنوات، واتفق الاثنان على المشاركة في حضانة أطفالهما الأربعة.

وسئلت كارداشيان عن علاقتهما الآن فأجابت "تجمعنا علاقة شراكة رائعة وأنا أحترمه جدا. سأبقى دوما من أشد معجبي كاني وست. إنه أبو أولادي. سيبقى دائما من العائلة".

وفي الأسبوع الماضي نشرت كارداشيان، وهي سيدة أعمال من المليارديرات، صورة قديمة لوست وهو في سن صغيرة على حسابها على إنستغرام بمناسبة عيد ميلاده الرابع والأربعين.

وامتنعت كارداشيان عن الخوض في تفاصيل انهيار الزواج، وقالت: "لم يكن شيئا محددا. بل اختلافا عاما في الآراء حول بضعة أشياء".

ونفت شائعات ترددت في الآونة الأخيرة بأنها تواعد الآن فان جونز المذيع بقناة "سي.إن.إن" أو المغني الكولومبي مالوما، وقالت "لا أواعد أحدا. لا فان جونز ولا مالوما".