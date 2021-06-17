living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تطورات جديدة في حالة دلال عبد العزيز الصحية

17
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما زالت الممثلة المصرية دلال عبد العزيز تقبع في غرفة العناية الفائقة في المستشفى حيث تعالج من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

لكن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني أكد في تصريح متلفز خلال استضافته ضمن حلقة من برنامج الستات ما بيعرفوش يكدبوا بأن عبد العزيز اقتربت من استعادة قدرتها على التنفس بصورة طبيعية والاستغناء عن الأجهزة الصناعية.

لافتاً إلى أنه وبحسب التقارير الطبية فإن والدة إيمي ودنيا سمير غانم تتماثل للشفاء، وباتت قريبة من الخروج من غرفة العناية المركزة بعد سحب أجهزة ضخ الأكسجين.

إشارة إلى أن مصدرا مقربا من الفريق الطبي المعالج لـ عبد العزيز كان كشف قبل أيام عن الوضع الراهن لحالتها الصحية مشيراً إلى أنها تجاوزت أزمة كورونا منذ شهر على الأقل ولكنها أصيبت بتليف رئوي شديد، ورفضت في البداية وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، لكنها الآن تخضع لجهاز Bipap، ويتم ضخ نسبة عالية من الأكسجين لها من خلاله، حيث يعتبر جهاز تنفس مُصغرا يدفع الهواء إلى الرئة، ويحسن من وظيفتها ويعزز عملية دخول الأكسجين بشكل أفضل، مبينًا أن حالتها "غير مُستقرة تمامًا".

وكان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، قد رفض التعليق على حالة دلال الصحية أثناء مداخلة هاتفية له مع برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي، وقال إنه لن يعلق على حالتها بناء على طلب أسرتها، والتي طلبت أن تكون هي المصدر الوحيد لأخبار دلال عبد العزيز.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout