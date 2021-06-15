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زوجة طوني عيسى تفاجئ الجمهور برسالتها العلنية

15
JUNE
2021
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نقلاً عن "بصراحة"


احتفلت “أمونة عيد” بعيد ميلاد زوجها الممثل اللبناني طوني عيسى، الذي صادف امس الإثنين، في 14 من حزيران الجاري، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من زواجهما.


وتعتبر هذه المناسبة هي الأولى لطوني وأمونة سويًا بعدما احتفلا بزواجهما الشهر الفائت بحضور العائلة والأصدقاء وبعض الوجوه الفنية نذكر منهم ورد الخال، باسم رزق، وسام صبّاغ، داليدا خليل، جيسي عبده.


ونشرت “عيد” أكثر من صورة لطوني عيسى وكتبت: “تحققت أمنيتنا هذا العام! نحن نحتفل أخيرًا بعيد ميلادك كزوج وزوجة، أنت الآن زوجي، شريكي في الحياة، أفضل صديق لي، ضوء حياتي، والشخص الذي يحافظ على قلبي ينبض… إلى الرجل الذي أحبه ونجم حياتي “أسعد عيد ميلاد حبي“.

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