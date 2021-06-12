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نادين نسيب نجيم تهدد جيرانها.. ما القصة؟

12
JUNE
2021
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لا تزال نادين نسيب نجيم تواصل تصوير مشاهدها ضمن أحداث تجربتها الدرامية الجديدة "صالون زهرة"؛ حيث نكشف عن كواليس خاصة وصور حصرية للعمل من خلال نواعم.

حادث زهرة
لافتة تحمل جملة "ممنوع دخول الرجال" وضعتها نادين نسيب نجيم أو زهرة ضمن أحداث المسلسل، تكشف عن تعرضها لحادث في بداية حياتها جعلتها تغير أسلوب حياتها وسلوكها تماماً فتصبح زهرة "نصيرة المرأة" تكرّس حياتها للدفاع عن حقوقها في أي حال من الأحوال، المساواة بين الرجل والمرأة هو هدفها الذي تعيش من أجله داخل الحارة الشعبية التي تسكن فيها وتعمل فيها داخل "صالون زهرة"، ولكن هل ستهدد زهرة حياة الأزواج داخل الحارة؟ وهل سيراها الرجال خطراً على زوجاتهن ويأمرونها بالابتعاد عنها تماماً حفاظاً على حياتهم الزوجية؟ هذا ما ستكشفه حلقات المسلسل الذي تخوض به نادين نجيم أولى تجاربها في الدراما القصيرة عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية، والمسلسل من بطولة معتصم النهار الذي سيعيش قصة حب مختلفة مع زهرة ضمن الأحداث وزينة مكي والإخراج لجو بوعيد.

نجاح خاص
نادين نجيم تحصد حتى اللحظة نجاحها عن دورها في المسلسل الرمضاني "2020"، حيث حصلت على لقب أفضل ممثلة عربية لعام 2021 في معظم الاستفتاءات الفنية بناءً على تصويت الجمهور في كل الدول العربية.


وكانت نادين قد إحتفلت مع فريق عمل المسلسل قبل أيام بنجاح المسلسل داخل منزل منتج العمل "صادق صباح "، وشارك بالحفل كل من قصي خولي بطل المسلسل ورامي عياش وزوجته وجميع فريق عمل المسلسل، فيما إحتل إسم نادين نجيم ترند تويتر في كثير من الدول العربية بعد نشر فيديوهات خاصة من الحفل عبر وسائل السوشيال ميديا.    


نواعم 

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