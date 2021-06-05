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ميريام فارس تكشف تفاصيل وفاة ابنها !

5
JUNE
2021
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انطلق الفيلم الوثائقي المنتظر للفنانة ميريام فارس “الرحلة”، والذي يذاع عبر منصة “نتفليكس”، وتتحدث فيه عن حياتها في ظل تفشي فيروس كورونا، ولأوّل مرة تروي قصة فقدانها ابنها الثاني وإصابتها بالاكتئاب.

وعبر “انستغرام”، نشرت ميريام فارس، مقتطفات من البرنامج، وفاجأت جمهورها بالإعلان عن تصوير جميع أغنيات ألبومها الجديد على طريقة الفيديو كليب، وأطلقت أوّل أغنية مصوّرة منه تحمل عنوان “غدّارة يا دنيا”، وهي المرّة الأولى التي يطلق فيها فنّان أغنيته الجديدة عبر المنصّة.

وسردت فارس في “الرحلة” جوانب من حياتها، لخّصت فيها معاناة عاشتها طوال العام الماضي، وقالت، “سنة 2020 حطتنا قُدام اختبارات كبيرة حرمتني ألتقي الناس اللي بحبها، وسرقت مني حريتي والشغف والحماس اللي بحسه بمجرد أُقف على المسرح”.

وأضافت، “بـ7-7-2017 تأكد الحمل بمولودي الثاني ووقتها كان عندي مشاكل صحية جسمي ما تحمل الحمل وروحت حسيت كأن جزءاً مني راح حسيت بالذنب مع أنه مش ذنبي وحسيت بالاكتئاب والوحدة وشعور ما بينوصف ما يحس به غير الست اللي بتمر بنفس الظروف من لحظتها بطل عندي هدف وحلم ووقفت مشاريعي الشخصية والفنية والأغاني اللي كنت بحضر لها”.

واكملت، “الحمد لله بـ2020 ربنا أعطاني ابني (ديف) ومبسوطة على قد ما كنت خايفة عليه ومن هالوباء اللي عايشينه وتنعاد معايا نفس التجربة وأفقد ابني سنة بعد سنة بحس بالأمهات أكتر. الحجر كانت فرصة أقضي كل وقتي بالبيت مع أسرتي”.

نواعم 

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