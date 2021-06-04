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الهيبة 5: وفاة صخر وآخر قصة حب لجبل .. إليكم التفاصيل

4
JUNE
2021
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نشر النجم تيم حسن الصورة الأولى وهو يتابع تصوير مسلسل الهيبة في الجزء والخامس والأخير بحسب ما أعلنت شركة صادق الصباح، على أن يكون جاهزاً بداية الخريف المقبل على منصة شاهد وبعض الشاشات التلفزيونية ومنها الشاشة اللبنانية أم تي في.


في هذا الاطار، كشف موقع "نواعم" أن كتاب الجزء الخامس اختاروا نهاية من دور الفنان أوس مخللاتي في الجزء الأخير، وذلك بعدما أعلنت شركة الصباح عن غياب صخر عن هذا الجزء بسبب خلافات بين الطرفين بداية السنة الحالية، تزامنت مع رحيل المخرج حاتم علي وما صدر عن اوس من تصريحات ومواقف اعتبرتها الشركة اساءة وقررت فسخ التعاقد مع مخللاتي.


وقد نشر على موقع انستغرام صورة تمثل قبر صخر شيخ الجبل ليكون مبرراً لعدم وجوده في الجزء الاخير، فيما لا تجزم معلومات عن قصة الحب التي ستبنى بين جيل والممثلة ايميه صياح التي دخلت على الخط العاطفي للمسلسل بطريقة حاول الكتاب ان يجدوا لها مبرراً.

 

المواجهة الأخيرة ستكون بين تيم حسن وزميله عبد المنعم عمايري كما أصبح معروفاً، لتُختتم السلسلة بنهاية تحاول الشركة والكتاب أن تكون مقنعة للمشاهد العربي.


المصدر: نواعم

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