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وفاة مصوّر إثر سقوطه من على رافعة خلال تصوير أحد المسلسلات

31
MAY
2021
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توفي المصور البحريني حميد جعفر الطيف إثر سقوطه من على رافعة في أثناء قيامه بوظيفته الاعتيادية في القرية التراثية، وفق ما ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية، مشيرة إلى أنّ الحادث وقع أثناء تصوير الراحل مشهدًا لأحد المسلسلات التلفزيونية.


ونعت الممثلة البحرينية شيماء السبت الطيف ونشرت له صورة في حسابها عبر "إنستغرام" مستحضرة تعاونها معه في رمضان بمسلسل "دار الغريب"، معددة سماته: "من الشخصيات الطيبة واللطيفة، مبتسم دائماً وجميل المعشر"، وأرفقت الصورة قائلة: "الله يرحمك اخوي بودانة ويغفر لك ويعفو عنك، لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اغفر لعبدك حميد جعفر الطيف، "بودانة"، واجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه ورفعةً في درجاته اللهم وانس وحشته واجعله راضياً مرضياً ضاحكاً مستبشراً وألهم أهله وذريته الصبر واربط على قلوبهم".



أما الممثلة روان مهدي فعلّقت على خبر وفاة الطيف قائلة: "لا أدري إلى متى ونحن غير قادرين على تنظيم الأساسيات الفنية لعملية التصوير بشكل سليم. إلى متى ونحن في فوضى ولدينا كل هذه الإمكانات. مسؤولية كل فنان يساهم في التغيير ونحن قادرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك".

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