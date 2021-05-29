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خادمة تغدر بالفنانة السعودية وعد والأمن والسلطات تستنفر

29
MAY
2021
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غدرت إحدى الخادمات بالفنانة السعودية وعد بعد أن طالبتها الأخيرة بالذهاب إلى قسم الشرطة من أجل إلغاء فيزتها.
 
شاركت المغنية السعودية وعد مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت فيه عن سبب غيابها في الفترة الأخيرة عن محبيها.
 
وكشفت وعد في الفيديو تفاصيل تعرضها لغدر من قبل خادمتها، حيث قامت بسرقتها بعد خروجها من منزلها.
 
وقالت وعد إن خادمتها هربت من المنزل بعد سرقة أساورها الذهبية، بعد أن أبلغتها بضرورة الذهاب لإلغاء فيزتها بعد تكرار تصرفات غير مقبولة من قبل الخادمة.
 
ونوهت الفنانة السعودية إلى أنها أبلغت الشرطة السعودية بقيام الخادمة بإطفاء الكاميرات وببعض التصرفات الغير مقبولة.
 
وقالت الشرطة إنها لا تستطيع القيام بشيء حيال هذه المشكلات، الأمر الذي جعل الفنانة السعودية تقرر إلغاء الفيزا الخاصة بالخادمة، بحسب "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن.
 
وطلبت وعد من الخادمة الذهاب معها إلى قسم الشرطة، لكن الأخيرة ادعت ضياع جواز سفرها، الأمر الذي جعل وعد تطالبها بتبليغ السلطات بضياعه.
 
وهربت الخادمة أثناء قيام الفنانة السعودية بتقليم أظافرها، وسرقت 4 أساور ذهبية فقط لأن هذه الأساور لم توضع في الخزنة.
 
وقالت وعد: "الشرطة ومدير الأمن والمخابرات وكل الدنيا وأنا عيط... انقهرت جدا... لكن المهم أنهم لاقوها".
 
وظهرت الفنانة وهي تحصي أغراض منزلها بعد الحادثة حيث تحاول التأكد من عدم وجود مفقودات أخرى غير الأساور الذهبية.
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