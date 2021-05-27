وسام صباغ :"قلبي مكسور"!

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عبّر الممثل وسام صباغ عن غضبه وشعوره بالحزن الشديد بسبب أزمة انقطاع الدواء في لبنان الذي يؤثر على حياة وصحية اللبنانيين.

وروى وسام في صفحته الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي كيف أنه كان متواجداً في إحدى الصيدليات وصادف فيها إحدى السيدات التي كانت تشعر بالأسى الشديد بعد أن علمت أن الدواء الذي جاءت لتشتريه غير متوافر ولا بديل له وهي بحاجة إليه.

وعلق وسام صباغ على الأمر بألم :"بعدني ضاهر من صيدلية وقلبي مكسور على سيدة كانت عّم تسأل عن دوا كتير بحاجة إلو وجاوبها الصيدلي انّو مقطوع وما فيه إلو حتى بديل ، ونصحها ما تفتّش عليه لأنو مش موجود نهائياً ، بأي حق او شريعة او دين بينترك شعب بكامله يواجه وحدو هيك مصير مجهول !