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بعد تعرضها لحادث خطر .. آخر تطورات حالة الإعلامية يمنى شري الصحية

25
MAY
2021
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تحسنت حالة الاعلامية يمنى شرّي بعد تعرضها أمس الاثنين، لحادث خطر، بعدما تعثرت وسقطت على رأسها ثم غابت عن الوعي ما اضطر لنقلها الى المستشفى ووضعها في العناية المركزة خوفا من ارتجاج في الدماغ أو نزيف داخلي.

 

وأكدت مصادر مقربة من يمنى أن حالتها باتت مستقرة وفي تحسن بطيء، مؤكدين عدم وجود نزيف بل تعاني من ارتجاج طفيف في الدماغ مع رضوض كبيرة في الجسم.

 

وكانت صديقتها الإعلامية كارين سلامة تحدثت عن تطورات الحالة الصحية ليمنى، وأكدت في إتصال هاتفي مع "الجديد" أن الأخيرة أصيبت بإرتجاج في الرأس وبعض الرضوض في الجسم، مؤكدةً انها لا تعاني من نزيف.

 

وأكدت كارين أن يمنى خرجت من المستشفى إلى المنزل ووضعها مستقر ، وهي تحت المتابعة الطبية، وبحاجة إلى فترة من الراحة وممنوعة من إستخدام الأجهزة

 

المصدر: لها

 

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