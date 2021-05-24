إعلامية لبنانية تنجو بأعجوبة .. وهذه حالتها الصحيّة!

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نقلاً عن موقع "بصراحة"



تعرضت الاعلامية يمنى شرّي لحادث خطير جدًا وذلك بعدما تعثرت وسقطت على رأسها ثم غابت عن الوعي وتم نقلها الى المستشفى ووضعها في العناية المركزة خوفًا من ارتجاج في الدماغ أو نزيف.



معلومات "بصراحة" تؤكد أن حالة يمنى الصحيّة تحسنت قليلاً وخرجت من العناية المركزة وليس هناك من نزيف ولكن ارتجاج طفيف في الدماغ مع رضوض كبيرة في جسمها.



وعلمنا ان يمنى ستأخذ قسطًا من الراحة لمدة أسبوع في مسقط رأسها في الجنوب الى جانب عائلتها مع التاكيد بشعورها بالخوف أولاً لأن الحادث كان خطيراً جدًا. وثانيًا بسبب تواجدها في المستشفى مع حالات كورونا والخوف من انتقال العدوى لها. وعلمنا أن وضعها الصحي مستقر الآن وهي تحت المراقبة.



نذكر أن يمنى شرّي أطلت مؤخرًا على الشاشة في مسلسل “هند خاتم”، حيث جسدت دور الصديقة المقربة للممثلة ورد الخال في العمل الذي هو من كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني وانتاج شركة مروى غروب، بطولة ورد الخال، خالد القيش، وسام صبّاغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شرّي، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، كارين سلامة، بيدرو طايع، جوزف حويك وغيرهم.