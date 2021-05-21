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كم سيتقاضى نجوم «فريندز» مقابل حلقة «لم الشمل»؟ وكم تبلغ ثرواتهم؟

21
MAY
2021
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اقترب موعد حلقة «لم الشمل» الجديدة التي طال انتظارها للمسلسل الأميركي الشهير «فرندز» (الأصدقاء)، الذي بُث في التسعينات. وأصبحت قيمة الثروة الصافية للممثلين بالكامل بما في ذلك جينيفر أنيستون وماثيو بيري وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر الآن أكثر من 840 مليون دولار، أي 594 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لصحيفة «إندبندت».


وتتصدر أنيستون المجموعة بثروة صافية تبلغ 300 مليون دولار (290 مليون جنيه إسترليني)، تليها كوكس بثروة صافية قدرها 150 مليون دولار (145 مليون جنيه إسترليني) وبيري وشويمر وكودرو وليبلان بقيمة 120 مليون دولار (116 مليون جنيه إسترليني) و100 مليون دولار (96 مليون جنيه إسترليني) و90 مليون دولار (87 مليون جنيه إسترليني) و80 مليون دولار (77 مليون جنيه إسترليني) على التوالي.


وفقاً لـ«ذا هوليوود ريبورتر»، سيتقاضى كل عضو في فريق التمثيل ما بين 2.5 مليون دولار (1.77 مليون جنيه إسترليني) و3 ملايين دولار (2.1 مليون جنيه إسترليني) مقابل الحلقة الخاصة الجديدة، ومدتها ساعة.


علاوة على ذلك، يكسب جميع الممثلين 2 في المائة من عائدات العرض الجماعي، مما يعني دخلاً سنوياً قدره 20 مليون دولار لكل منهم - فقط من عمليات إعادة عرض الحلقات السابقة.


وفقاً لـ«ماركيت بليس»، عندما بُث المسلسل لأول مرة، تم دفع 22 ألفاً و500 دولاراً (15.938 جنيهاً إسترلينياً) لكل عضو من أعضاء فريق التمثيل مقابل الحلقة الواحدة.


ومع ذلك، بحلول الموسم الثالث، ورد أن أعضاء فريق العمل الستة كانوا يكسبون 100 ألف دولار مقابل كل حلقة.


بحلول الموسم التاسع، تفاوض الممثلون على راتب قدره مليون دولار لكل حلقة، وهي صفقة كانت، في ذلك الوقت، الأكبر على الإطلاق لبرنامج تلفزيوني مدته 30 دقيقة.


وشوهد جميع أعضاء فريق التمثيل المحبوبين في فيديو وهم يعودون إلى مكان تصوير المسلسل الشهير في بوربانك، كاليفورنيا.

الشرق الأوسط
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