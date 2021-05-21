"العريس" طوني عيسى

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علم موقع بصراحة أن الممثل طوني عيسى سيدخل القفص الذهبي يوم السبت الواقع في 22 الجاري، حيث اختار شقيقه ليكون إشبينه وأنه سيسكن بعد الزواج في مدينته “عمشيت”.



وكان “عيسى” قد كشف في وقت سابق أنه لا زال يعيش علاقة حب مع امرأة من الطائفة العلوية وهما مخطوبان حالياً ولم يعلن عن ذلك بسبب كونها اموراً خاصة وزواجهما سيكون كنسياً. ولفت أن خطيبته هي من عائلة مترابطة فيها وتعلّم منها جميع الأمور المميزة وهي مؤمنة بدينه كثيراً ويحترم هذا الامر بها.



نذكر أن “عيسى” بدأ تصوير أولى مشاهده في مسلسل “صالون زهرة” الى جانب الممثلين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار من انتاج صبّاح أخوان كما كشف في مقابلة معنا.



تدور فكرة مسلسل “صالون زيزي” ا حول أربعة نساء لكل واحدة منهن مشاكلها الخاصة، بالاضافة الى امتلاك نادين صالون تجميل نسائي بإسم “صالون زيزي” إختصار لإسم “زهرة” في المسلسل، المقرر عرضه في الخريف القادم عبر منصة شاهد ومؤلف من 15 حلقة من كتابة نادين جابر ومن اخراج جو بوعيد.



نذكر أن طوني عيسى سبق والتقى مع نادين نجيم بأكثر من عمل درامي كـ “سمرا”، “عشرين عشرين” والآن “صالون زيزي”.