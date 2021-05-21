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بعد وفاة الأمير فيليب.. الموت يفجع ملكة بريطانيا من جديد

21
MAY
2021
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تلقت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمس الأربعاء، خسارة جديدة بعد وفاة زوجها "دوق إدنبرة"، الأمير فيليب، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت تقارير أن الملكة تشعر أنها "محطمة" بعد وفاة أحد جرائها "فيرغوس"، والذي كان أهداه لها نجلها الأمير أندرو، وقتما كان زوجها الأمير فيليب يتلقى العلاج في المستشفى.

وقال موقع "بيج سكس" إن "فيرغوس" كان واحدا من اثنين من الجراء التي أهداهما الأمير أندرو لوالدته البالغة من العمر 95 عاما في شهر فبراير/ شباط الماضي، عندما دخل الأمير فيليب المستشفى لأول مرة.

وكان الكلب عبارة عن مزيج من فصيل كورجي وكلب ألماني يُعرف باسم "دورجي"، وهي سلالة ربتها ملكة بريطانيا على مر السنين جنبا إلى جنب مع كلابها.

يشار إلى أن لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ولع خاص بالكلاب، وامتلكت أكثر من 30 من كلاب الكورجي منذ أن تم تنصيبها على العرش البريطاني في عام 1952.
وتوفي الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 100 عاما، وتم تشييع جنازته في قلعة وندسور، وجرت العادة خلال مثل هذه المناسبات الرسمية أن يرتدي أفراد العائلة زيا عسكريا بما يعكس رتبهم الفخرية.

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