فنان لبناني شهير ممنوع من دخول الأراضي الأميركية.. والقضاء يغرمه بمبالغ طائلة!

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قضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا وفلوريدا لصالح شركة بترا ومالكها المتعهد الفني إبراهيم كرادشة بمبالغ كبيرة نتيجة الخسائر التي تكبدتها الشركة بسبب الإخلال بالاتفاق مع ادارة إعمال الفنان اللبناني ملحم زين ، وكانت شركة بترا قد أبرمت اتفاق قبل 7 سنوات على إقامة مجموعة من الحفلات الفنية بعدد من الولايات الأمريكية ، والتزمت الشركة بكافة بنود الاتفاق واستخراج تأشيرة للفنان ملحم زين وفرقته الموسيقية ، لتكون المفاجأة بعد ان أعطت الحكومة الأمريكية التأشيرة لأعضاء الفرقة إلا إن الفنان ملحم زين تبين بأنه ممنوع من دخول الأراضي الأمريكية لأسباب أمنية .

كما قامت شركة بترا بتقديم طلب الحصول على تأشيرة أكثر من مرة لتفادي الخسائر الفادحة التي ستتعرض لها الشركة خصوصا انها قامت بحجز القاعات بالإضافة إلى شركة الصوتيات والإعلانات التي ترافق الحفلات التي تقيمها الشركة، وكذلك الدفعة التي دفعت عند ابرام الاتفاق، ليتكرر الرفض وعدم منح ملحم زين تأشيرة الدخول للأراضي الأمريكية .