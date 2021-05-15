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بالصور: فنانة لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي

15
MAY
2021
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بعدما كشف موقع بصراحة حصريًا وأولاً قبل أيام أن الفنانة سابين دخلت القفص الذهبي وارتبطت بسيرج عيد شقيق الاعلامي جورج عيد مراسل محطة mtv سابقًا وتعيش حاليًا في لارنكا-قبرص مع زوجها.

اختارت الفنانة سابين أن تتزوج مدنيًا اليوم في قبرص بعد زواجها كنسياً من سيرج عيد، وقد نشرت أكثر من صورة لها وهي بالفستان الأبيض.

وكان البوب ستار رامي عياش قد كشف في مقابلة مع “بصراحة” بالأمس انه متواجد وزوجته مصممة الازياء داليدا عياش في “لارنكا” ليقف إشبينًا للعريس سيرج عيد بسبب الصداقة التي تجمعهما قبل ان تجمعهما الشراكة في مطعم “لبنان” الذي يملكه عياش والذي سيفتتحانه في مدينة لارنكا في قبرص حيث يقيم سيرج وعائلته.

نذكر أن سابين حامل بأشهرها الاولى بمولودها الأول.

نشير أن سابين قد ابتعدت مؤخرًا عن الساحة الفنية بسبب الأوضاع غير المستقرة في البلاد وأزمة الحفلات والانتاجات الفنية.

 

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