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هيفاء وهبي توجه رسالة إلى أطفال فلسطين

15
MAY
2021
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حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على توجيه رسائل الدعم إلى الشعب الفلسطيني خلال أزمته الحالية إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تزامنت مع حلول عيد الفطر المبارك.
 
ونشرت هيفاء وهبي صورة لطفلة تحتضن دميتها وسط حطام أحد المباني التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، موجهة رسالة إلى أطفال فلسطين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 
وأرفقت الفنانة اللبنانية الصورة بتعليق "أطفال فلسطين الحبيبة في العيد، كل عام وأنتم أقرب إلى الحرية والنصر".
وكانت هيفاء وهبي قد كتبت في وقت سابق على "تويتر"، أن "ما يحدث في غزة هو جريمة في حق الإنسانية".
 
يذكر أن عددا من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي وحول العالم أعلنوا تضامنهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني في "ظل التعرض للاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت من حي الشيخ جراح في القدس ووصلت إلى قصف المنازل في غزة، مخلفة ورائها مئات القتلى والمصابين".
 
وبدأت الاثنين الماضي القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل أكثر من 115 فلسطينيا، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة.
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