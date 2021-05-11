فنانة لبنانية في ذمة الله

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توفيت الأديبة والشاعرة اللبنانية عناية جابر عن عمر يناهز الـ 63 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض. وعناية هي شاعرة وإعلامية وأديبة، وكما أبدعت فى الشعر والأدب أبدعت أيضا فى الفن التشكيلي والغناء. ولدت في السلطانية في قضاء بنت جبيل، إحدى مدن جبل عامل فى الجنوب اللبناني. تلقت علومها الأولى فى الجنوب اللبناني، ثم تابعت بعدها دراستها ونالت إجازة فى العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية. من مؤلفات الأديبة والشاعرة: طقس الظلام، مزاج خاسر، ثم انني مشغولة، استعد للعشاء، أمور بسيطة، ساتان أبيض، جميع أسبابنا، لا أخوات لي.