بيع قميص لأسطورة السلة جوردان مقابل 1.3 مليون دولار

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بيع قميص يخص أسطورة كرة السلة مايكل جوردان من فترة اللعب بدوري الجامعات في نورث كارولاينا مقابل 1.3 مليون دولار في دار هريتيدج للمزادات.

وهذا القميص الوحيد المعروف لجوردان بموسم 1982 - 1983 مع نورث كارولاينا حين اختير لاعب العام في دوري الجامعات الأميركي، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وحطم بذلك الرقم القياسي السابق عند بيع قميص لجوردان خاض به مباراة مع شيكاغو بولز بموسم 1986 - 1987 مقابل 480 ألف دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدار المزادات نفسها.

ودخل جوردان، بطل دوري كرة السلة للمحترفين ست مرات مع شيكاغو بولز في التسعينات، قاعة مشاهير كرة السلة ويملك فريق تشارلوت هورنتس.