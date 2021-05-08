كورونا يهزم ملحّن الاغنية الشهيرة "ساعات ساعات"

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توفي الموسيقار المصري جمال سلامة، أمس الجمعة، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت حالة سلامة الصحية قد تدهورت، ونقل إلى أحد مستشفيات المعادي، التي حولته بدورها إلى أحد مستشفيات العزل بالهرم.

وجمال سلامة موسيقار مصري ولد في الإسكندرية في 5 تشرين الاول 1945، ودرس التأليف الموسيقي في كونسيرفاتوار تشايكوفسكي بموسكو، حيث حصل على أعلى مؤهل في تخصصه، ودرس على يد المؤلف الموسيقي السوفيتي المعروف، آرام خاتشاتوريان.

وتعود لسلامة أكثر الألحان المصرية شعبية خلال أعمال كثيرة في السينما والتلفزيون واحتفالات الدولة بالكثير من المناسبات القومية. ومن بين أغانيه الشهيرة "ساعات ساعات" لصباح، و"محمد يا رسول الله" لياسمين الخيام، و"مش حتنازل عنك أبداً" لسميرة سعيد، والكثير من الألحان الأخرى.