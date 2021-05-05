زاهي وهبي: العيد عيدان .. هذا ما كشفته رابعة

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يحتفل زاهي وهبي اليوم بعيد ميلاده الـ 57 وسط عائلته. لكن لطعم هذا العيد نكهة خاصة به، بعدما تخطى الشاعر والإعلامي أزمة صحية ألمّت به على اثر تداعيات إصابته بفيروس كورونا فأٌدخل المستشفى فترة وجيزة. خرج وهبي قبل يومين تقريباً، ليعود لمزاولة حياته العملية قريباً.



في هذا السياق، توضح رابعة الزيات لنا بأن عيد زوجها يصادف اليوم، لكن المناسبة هي عيدان معاً. عيد لإتمامه العام 57، وكذلك لخروجه من محنة صحية صعبة مرّ بها. وتلفت الزيات إلى أن زاهي في فترة إستراحة حالياً ستستمرّ قرابة أسبوعين، قبل أن يعود لتولّي برنامج «بيت القصيد» الذي يقدمه على قناة «الميادين». وتوضح الزيات أن حلقات البرنامج ستتابع على الشاشة حالياً، بعد عرض حلقات مسجلة قبل إصابة وهبي بالفيروس، ليعود قريباً لتصوير حلقات جديدة. وعن الوضع النفسي والصحي لزوجها، تجيب المقدمة بأن حالته مستقرة ويتماثل للشفاء. أما الوضع النفسي فهو ممتاز، بوجود حملة من الحب والتعاطف والتضامن معه لشفائه.