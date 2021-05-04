بعد 27 سنة بيل غيتيس يعلن الانفصال عن زوجته

A + A -

أعلن بيل غيتس عبر حسابه في منصة تويتر قرار انفصاله عن زوجته بعد 27 عام زواج .وكتب بيل غيتس: بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قرارًا بإنهاء زواجنا. على مدار الـ 27 عامًا الماضية، قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وبنينا أساسًا يعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين الناس من عيش حياة صحية ومنتجة.

وجاء في الرسالة أيضاً: نستمر في مشاركة الإيمان بهذه المهمة وسنواصل عملنا معًا في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن نعيش معًا كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لعائلتنا عندما نبدأ في التنقل في هذه الحياة الجديدة.