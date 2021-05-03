مذيعتا أخبار شقيقتان .. الأولى تعمل في الـ LBCI والثانية في الـ MTV

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أطلت مؤخرا مذيعة الطقس على شاشة MTV ريتا بيا أنطون للمرة الأولى لتقديم نشرة الإخبارية الصباحية.

ريتا بيا اذا تبدأ من خلال هذه النقلة مشوارا جديداً في عالم تقديم الأخبار.

وقد نشرت ريتا صورة لها من داخل استديو الأخبار وعلّقت على تجربتها الأولى بالقول: صح اليوم طلّيت عليكن لاول مرة كمذيعة اخبار بوقت اختصاصي علمي بحت..

وتابعت: من فترة قصيرة شاء القدر تتعرفوا عليي كمذيعة طقس عبر شاشة ال MTV، وبوقتها كنت عم تابع مهنتي كمعالجة فيزيائية وبعدني.. استفدت من الفرصة واشتغلت ع حالي تا قدم احسن ما عندي..

وبالفعل هيك صار.. بسبب الكفاءة والمثابرة والتحديات اللي بلشتها مع نفسي اولا تا فرجي انو ما تعديت ع المصلحة، برهنت لادارة المحطة اني قادرة اعطي اكتر طبعا مع شغل يومي وتدريب ..

انا حصلت على الفرصة واغتنمتها صح. خفت وتعبت وسمعت تعليقات سلبية قوّتني.. بس اللي صار معي بيأكد انو العزيمة هي اساس كل نجاح.. رح كفي اتدرب واشتغل واجتهد لاتحسن وبالهطريقة كون عم قول شكرا لادارة ال MTV اللي حطت كل ثقتها فيي.



والجدير ذكره ان ريتا بيا هي شقيقة المراسلة ومذيعة الأخبار في الـ LBCI غريسيا أنطون التي علقت على إطلالة شقيقتها بنشر صورة معها عبر "الستوريز" على تطبيق انستغرام قائلة: "صار عندي منافسة"!