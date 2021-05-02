هيفاء وهبي تتلقى هدية حب مميزة.. "قلب واحد ما بكفي"

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لها - تلقت النجمة هيفاء وهبي هدية خاصة عبارة عن باقتين كبيرتين من الورود على شكل قلبيّن بزهور باللون الاحمر والابيض.

واستعرضت النجمة اللبنانية الهدية الجميلة على انغام أغنيتها "فرحانة"، وعرضت بطاقة صغيرة كتب عليها "لأنه قلب واحد ما بيكفي ليحبك"، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام بين محبيها.

حقق المقطع تفاعلا كبيرا بين جمهور هيفاء ونال إعجاب الالاف منهم، وعبر العديد منهم عن اعجابهم الكبير بها وتأكيدهم بأن قلبها الطيب والعفوي يجعلها قريبة من قلوب محبيها بالفعل وبأنها تستحق كل الغزل والحب.