إعلامي جديد يغادر "mtv"

A + A -

أعلن الإعلامي والصحافي غابي مراد مغادرته قناة ال mtv ببوست نشره على صفحته على الفيسبوك قائلاً :"

اليوم اشارك في اعداد نشرة الأخبار الأخيرة لي في الـ #mtvlebanon التي انضممت اليها قبل سنتين، وبات لي فيها اكثر من صديق، وتكوّنت لي فيها، منذ أيار 2019، أكثر من ذكرى. وأتحضّر لانتقل في الأيام القليلة المقبلة الى مغامرة جديدة في مجال الإعلام والتواصل الإعلامي، سأعلن عنها في حينه.



لقد كانت فترة وجودي في الMTV، من الأجمل في مسيرتي المهنية، على رغم الصعوبات التي تعصف بالبلاد، والتي تحوّل فيها الخبر المفرح، الى عملة نادرة. وقد بقيت خلال السنتين الماضيتين، كما أنا دائماً، بمهنيتي وقناعاتي.



أغادر المحطة كموظّف ثابت، على أن استمر ك Freelance ، في تقارير شهرية ضمن نشرة الأخبار، ومواضيع اسبوعية على الموقع الالكتروني www.mtv.com.lb

اشكر ادارة المحطة والزملاء في قسم الاخبار، وجميع العاملين في ال MTV، مع املي في أن أكون قد تركت الذكر الطيب والحسن."