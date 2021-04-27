رسالة من كارول سماحة إلى البابا.. ماذا قالت عن السيد نصرالله؟

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كتبت الفنانة كارول سماحة تغريدةً جاء فيها :" السيد حسن نصرالله أولا رجل سياسي ورئيس حزب ، وهيدا خيارو من أول الطريق. لكن رجال الدين المسيحيين ليسم رؤساء أحزاب، بل يترأسون الكنائس!" وكانت سماحة قد كتبت سابقاً تغريدةً على شكل رسالةٍ إلى قداسة البابا فرنسيس جاء فيها :"

رسالة إلى قداسة البابا

@Pontifex_ar

علّمنا السيد المسيح أن بيت الله هو للصلاة وليس للمتاجرة بالمواقف السياسية انا اللبنانية الكاثوليكية أناشد قداستك وأنت الراعي الصالح أن تبقى الكنائس في لبنان للصلاة فقط وليس لبيع المواقف من مبدأ ما علمنا مسيحنا: أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله."