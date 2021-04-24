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بالفيديو: جومانا مراد تنهار في أول ظهور لها بعد وفاة طفلتها!

24
APRIL
2021
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انهارت الفنانة السورية جومانا مراد، جراء البكاء والرعب الذي عاشته أثناء تعرضها إلى موقف مخيف خلال برنامج للمقالب، تضمن أحداث قتل وسرقة واختطاف، وذلك في أول ظهور للفنانة بعد وفاة طفلتها.

الفنانة جومانا كانت قد ظهرت مع الفنان كريم فهمي، لتجد نفسها ضحية مقلب برنامج المقالب "خمس نجوم"، الذي تبثه قناة "إم بي سي" مصر، ويبدأ المقلب بمضايقتها هي وفهمي خلال قيادتهما السيارة، من قبل حافلة صغيرة فيها لصوص.

أظهر مقطع فيديو رد فعل جومانا، التي كانت مرعوبة منذ بداية المقلب، قبل أن تتوقف السيارة التي كانت فيها، ويبدأ فهمي بالقتال مع اللصوص، ويقوم بقتل أحدهم، قبل أن يتم اختطافه.

كانت جومانا قد صرخت عالياً عندما ظنت أن أحد اللصوص قُتل بجانبها، وكانت تبكي بشدة، وبدت غير مستوعبة لما حدث، قبل أن تتعرض لسرقة حقيبتها وسط الشارع، لتكتشف فيما بعد أنها وقعت ضحية المقلب.

وهذا هو أول ظهور للفنانة السورية منذ وفاة طفلتها ديانا، في نهاية مارس/آذار 2021، والتي نعتها أمها بكلمات مؤثرة.

كانت جومانا قد كتبت على "إنستغرام": "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب إمك وأبوكي".

أضافت: "فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرّد قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا إمي".

كانت ديانا تعاني من حالة مرضية صعبة، وظلت طيلة الأشهر الستة الماضية تعاني من مرض، رفضت والدتها الإفصاح عن طبيعته، إلى أن توفيت.

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