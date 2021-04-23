بعد إصابته بـ كورونا .. زاهي وهبي بوضع صحي حرج وعدد من التعليقات

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ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر تدهور الحالة الصحية للشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي، بعد إصابته بفيروس كورونا.



وقبل أيام خرج وهبي من المستشفى بعد أن تلقى العلاج من الفيروس، ولكن لم تمر ساعات على عودته إلى منزله، حتى تدهورت صحّته مرة أخرى، ولا يزال يرقد في المستشفى حالياً، معانياً من نقص في الأوكسجين.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تدهور صحة وهبي، متمنين له الشفاء العاجل، كما عبّر العديد من الإعلاميين والفنانين والممثلين عن تمنياتهم لوهبي بالعودة بالسلامة من هذه المحنة، وكتب الفنان اللبناني زين العمر في صفحته الخاصة: "الشاعر والمفكر والأديب والأخ والصديق الغالي الخلوق صلاتي إلك الله يقدملك الصحة يا رب وترجع لعيلتك الحلوة من الرب نطلب وبإذن الله ستنتصر على كورونا اللعين زاهي وهبي كلنا ناطرينك ترجعلنا بالسلامة ربنا يقويك ربنا حاميك سلامتو رابعة".



كما كتب الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم: "زاهي وهبي ، صديقي العزيز و أستاذ الكلٌ يصارع فيروس الكورونا وسيهزمه باذن الله. أبو دالي سيعود ينبض شعراً ويتألّق على المنابر وعلى الشاشة ويستمرّ متربعاً على عرش رابعة وفي قلوب الملايين".



من جهته، كتب الإعلامي اللبناني سامي كليب: "زاهي وهبي الصديق الذي طوّع اللغة لتُصبح شالاً من ياسمين يلقيه على الحياة كي تُصبح أجمل.... والذي قطف من ضوء القمر نورا يغازل فيه روح الكون.... يستحق الشفاء والعودة أجمل وأقوى... قلوبنا معك أيها الغالي وصلواتنا لك ولعائلتك الجميلة".



وكان زاهي كشف قبل أيام تجربته القاسية مع كورونا، ولفت إلى أنه يتماثل للشفاء، متمنياً ألا يصيب الفيروس أي إنسان.



من جهتها، كتبت الفنانة الأردنية مكادي نحاس: "الصديق الجميل زاهي وهبي ... كل الدعاء لك بالشفاء و الانتصار على هذا الوباء اللعين".