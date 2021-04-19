"كورونا" يخطف فناناً

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وافت المنية الفنان العراقي جعفر حسن عن عمر ناهز 77 عاماً، جرّاء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وحسن مغنٍ وملحن وموزّع وعازف الآت موسيقية عدّة ومهندس صوت، وأستاذ في الموسيقى والغناء والموشحات.

ويُعتبر الفنان الكردي من روّاد الأغنية السياسية في العالم العربي، وأبرز ما قدّم: "عمي يابو جاكوج" و"عمال نطلع الصبح" و"يا حبّي يا بغداد" و"وديني البصرة".



وشارك حسن في عدد من الفرق الموسيقية في بداياته، كفرقة "أبناء دجلة للموشحات" مع الفنّان الراحل روحي الخماش، قبل دخوله إلى معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 1960.



وتم اعتقاله في آواخر سبعينات القرن الماضي، ومسح أرشيفه الغنائي من الإذاعة والتلفزيون، قبل مغادرته البلاد قسراً.