living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابنة أصالة نصري تعلق لأول مرة على نبأ زواج والدتها... فيديو

18
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علقت شام الذهبي، ابنة أصالة نصري، لأول مرة على أنباء زواج والدتها من برلماني مصري، فيما كشفت عن تفاصيل احتفالها بخطوبتها خلال الفترة الماضية.
 
وقالت الذهبي عن خطيبها في لقاء مع برنامج "Get Real": "لقد تقدم لي وأنا فوجئت لأنه أحلى حاجة بالدنيا، وكان يعد لي مفاجأة حلوة، إذ اصطحبني في فلوكة في نيل القاهرة، ثم ركبنا فلوكة أخرى زينها بورد وبها ملصق يضم صورتي وصورته".
 
وأشارت ابنة أصالة إلى أنها تعرفت على خطيبها منذ 4 أشهر، ولكنها كانت تعرفه من قبل بسبب أصدقاء مشتركين بينهما.
 
وأكدت ابنة أصالة أنه لا يوجد شيء في الحياة مخطط له، لافتة إلى أنها كانت متزوجة ثم تطلقت، وبعدها خطبت وفسخت، وفي خلال تلك المرحلة كانت تتعلم، حتى الشخص الذي تزوجته ارتبطت به وقتما كانت صغيرة في السن، وكان بمثابة حب طفوله بالنسبة لها.
 
وكانت ابنة أصالة، شام الذهبي، فاجأت متابعيها على صفحتها في "إنستغرام" بإعلان خطوبتها بشكل رسمي.
 
ونشرت الذهبي صورة لها تجمعها مع حبيبها، وقالت: "أيتها القلوب الحاضره... ليس لكل أحد أن يكون محبوبا، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به". ووجهت كلماتها، مخاطبة محبيها: "فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محبا...  لتعلموا أنما الحب ما ثبت... اللهم نسألك الثبات... أحمد وشام".
 
من ناحية أخرى، علقت شام الذهبي على أنباء زواج والدتها، أصالة نصري، من برلماني مصري، وقالت لبرنامج "Get Real": "لو يبسطها ويسعدها سأضعه فوق رأسي".
 
 
ورفضت أصالة نصري، التعليق على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من رجل أعمال مصري، سواء بالتأكيد أو النفي.
 
وقالت أصالة لمتابعيها في بيان منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "لما يكون فيه شي جديد سأخبركم عنه، ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يارب العالمين".
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout