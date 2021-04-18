ابنة أصالة نصري تعلق لأول مرة على نبأ زواج والدتها... فيديو

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علقت شام الذهبي، ابنة أصالة نصري، لأول مرة على أنباء زواج والدتها من برلماني مصري، فيما كشفت عن تفاصيل احتفالها بخطوبتها خلال الفترة الماضية.

وقالت الذهبي عن خطيبها في لقاء مع برنامج "Get Real": "لقد تقدم لي وأنا فوجئت لأنه أحلى حاجة بالدنيا، وكان يعد لي مفاجأة حلوة، إذ اصطحبني في فلوكة في نيل القاهرة، ثم ركبنا فلوكة أخرى زينها بورد وبها ملصق يضم صورتي وصورته".

وأشارت ابنة أصالة إلى أنها تعرفت على خطيبها منذ 4 أشهر، ولكنها كانت تعرفه من قبل بسبب أصدقاء مشتركين بينهما.

وأكدت ابنة أصالة أنه لا يوجد شيء في الحياة مخطط له، لافتة إلى أنها كانت متزوجة ثم تطلقت، وبعدها خطبت وفسخت، وفي خلال تلك المرحلة كانت تتعلم، حتى الشخص الذي تزوجته ارتبطت به وقتما كانت صغيرة في السن، وكان بمثابة حب طفوله بالنسبة لها.

وكانت ابنة أصالة، شام الذهبي، فاجأت متابعيها على صفحتها في "إنستغرام" بإعلان خطوبتها بشكل رسمي.

ونشرت الذهبي صورة لها تجمعها مع حبيبها، وقالت: "أيتها القلوب الحاضره... ليس لكل أحد أن يكون محبوبا، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به". ووجهت كلماتها، مخاطبة محبيها: "فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محبا... لتعلموا أنما الحب ما ثبت... اللهم نسألك الثبات... أحمد وشام".

من ناحية أخرى، علقت شام الذهبي على أنباء زواج والدتها، أصالة نصري، من برلماني مصري، وقالت لبرنامج "Get Real": "لو يبسطها ويسعدها سأضعه فوق رأسي".

ورفضت أصالة نصري، التعليق على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من رجل أعمال مصري، سواء بالتأكيد أو النفي.

وقالت أصالة لمتابعيها في بيان منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "لما يكون فيه شي جديد سأخبركم عنه، ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يارب العالمين".