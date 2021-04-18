A + A -

كشفت إعلامية مصرية سبب غيابها عن الشاشة الفترة الماضية، معلنة إصابتها بمرض السرطان.

ونشرت أسماء مصطفى، مقدمة برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، منشورا على "فيسبوك" أعلنت فيه إصابتها بـ"المرض الخبيث"، السرطان، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

وكتبت أسماء: "أنا بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص".

وأضافت: "أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة انه بيغير القدر".

وتابعت: "أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء".