هاجما "باب الحارة" !

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أعربت الفنّانة السورية صباح الجزائري، عن استيائها من الموسم الجديد لمسلسل "باب الحارة"، الذي يُعرض حالياً عبر القنوات الفضائية بحسب النهار العربي.



وخلال تصريح تلفزيوني لها، أوضحت الجزائري أنّه لا يمت للأجزاء السابقة بصلة، والتي جسّدت خلالها شخصية "أم عصام".



ولمّحت إلى أنّ صناع الموسم الجديد، استغلوا النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في مواسمه السابقة.



موضحة أنّ العمل تمت تسميته على اسم المسلسل الشهير، ليس إلا، ولكن لا توجد علاقة بينهما.



ولم تكن الجزائري، أول فنّانة تهاجم "باب الحارة 11"، لكن سبقها مواطنها عباس النوري، الذي وصفه بأنّه يشبه "سندويتش فلافل بايتة".



يُذكر أنّ "باب الحارة" من أشهر المسلسلات التي تناولت البيئة الشامية، وتابعه الملايين في سوريا والوطن العربي.



وتم رصد أحداثه على مدار عشرة أجزاء، ويُعرض الجزء الحادي عشر منه خلال موسم رمضان الحالي.



ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين هم: رنا الأبيض، زهير رمضان، سحر فوزي، رامز عطاالله، عبير شمس الدين، نادين قدور، رضوان عقيلي، تولين البكري، سلمى المصري وآخرون، من تأليف مروان قاووق، والإخراج لمحمد زهير.







النهار العربي