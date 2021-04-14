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ممنوعة من دخول أميركا.. مايا دياب متهمة بالإرهاب!

14
APRIL
2021
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قدمت النجمة اللبنانية مايا دياب عدة اعترافات مثيرة أثناء مشاركتها كضيفة على الحلقة الأولى من برنامج “العرافة” وأكدت أنها ممنوعة من دخول أمريكا بسبب إدراجها على لائحة الإرهاب، كما تحدثت لأول مرة عن حقيقة وجود أزمة بينها وبين إيمي سمير غانم بسبب الغيرة على حسن الرداد.

وأشارت مايا دياب في تصريحاتها للإعلامية بسمة وهبة إلى أنها بعدما فشلت في الحصول على تأشيرة زيارة لأميركا من السفارة أكثر من مرة حصلت على ميعاد مع السفيرة الأميركية وحينها تم إبلاغها بأنها متهمة بالإرهاب ولا تستطيع دخول أمريكا طوال حياتها.

وأضافت، “أنا إنسانة ضد الإرهاب وقلت للسفارة الأميركية في لبنان أنا إنسانة فنانة ولا أمارس أي عمل له علاقة بالإرهاب”. ونفت مايا وجود أزمة بينها وبين إيمي سمير غانم بعدما قدمت أغنية خاصة للفنان حسن الرداد، وقالت، “ليه تزعل مني. أنا حبيت أغني لحسن. إيمي مبتغيرش ولو أنا غنيت لجوزك هتدبحينا ادبحيه هو. انا معملتش حاجة غلط وانا بحب واموت في ايمي وهي عرفاني كويس وحسن حبيب قلبي”.

وأطلقت مايا تصريحا صادما على خيانة الرجال، مؤكدة أن الرد على الخيانة يجب أن يكون بخيانة، وقالت: معظم الرجالة في وطنا العربي خاينين والمخلصين لزوجاتهم بيتعدوا علي صوابع الإيدين والمخلصين قليلين وماعدوش عليا لسة. وأضافت، أحب أرد الخيانة بخيانة بس أصعب حاجة في الدنيا إن الست ترخص نفسها وساعتها تتضايق، ولكن الراجل الخائن لازم يتعامل معاه بطريقة رد الخيانة بالخيانة. وواصلت قائلة، “لو الست اكتشفت إن زوجها خانها تبعتله فيديو إنها هي كمان بتخونه أو ماشية مع حد ساعتها هيجيله سكتة قلبية لأنه ميقبلش ده على مراته”.

وردت مايا دياب، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، “هل مايا دياب نمبر وان بين المطربات العرب؟”، وقالت، “لست نمبر وان، ولكنني في الصف الأول بين المطربات العرب. والشهرة سلالم نصعدها، بخطوات صعبة. ياريت الناس يشوفوني نمبر وان”.

وعن أكتر شهوة بتخاف منها مايا دياب. الفلوس ولا الشهرة ؟، قالت، “أخشى استخدام الفلوس والشهرة والسلطة، لكن أرى الجمال بالنسبة لي نعمة. وأرى أن النجم بيخلق نجم، ولكن الشهرة ليست أمر هين، أما السلطة فهي نتيجة الفلوس والشهرة. وأخاف عدم قدرتي على استخدام السلطة والشهرة والفلوس. وأقوي شيء عدم استخدامهم . أما الطمع فهو التعدي على ما لدى الآخرين”. وعن الغرور، قالت، “أنا أبعد شخص عن الغرور، ولكن ربما يكون شكلي يعطي النظرة للناس إننى مغرورة”.

سيدتي

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