بالفيديو - "محاولة اغتيال شخصية بارزة" .. توقعات نارية لليلى عبد اللطيف!

خرجت السيدة ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وفيما يلي أبرز التوقعات:
- نجاة احد الشخصيات البارزة في لبنان (نائب او وزير) من محاولة اغتيال فاشلة
- مطار بيروت سيكون الحدث الأبرز في خلال المرحلة القادمة وبعض الرحلات ستتوقف لفترة معينة
- الرئيس نبيه بري يمنع الانهيار التام قبل الانفجار الخطير وذلك في المرحلة المقبلة
- الشارع اللبناني يشتعل من جديد وبخطورة أكبر من السابق
- انتشار قوات الدول العظمى على طول الشاطئ اللبناني
- محاولات اغتيال ستطال بعض الاعلاميين وبعض المصرفيين وبالبعض الآخر منهم يغادر لبنان لفترة خوفا على حياتهم
- طائرات غير لبنانية تحلّق فوق سماء لبنان والتلفزيونات ستواكب الحدث
- الدولار سيتخطّى الـ15 الف ليرة
- لن تتشكّل حكومة جديدة الا برئاسة سعد الحريري
- المدارس باقية على حالها حاليا
- الجوع لن يهدّد لبنان
- سيكون هناك وصاية خارجية على لبنان
- خلال سنتين سيستعيد اللبناني ودائعه
- المولدات ستختفي والكهرباء ستكون 24|24