بالفيديو - "محاولة اغتيال شخصية بارزة" .. توقعات نارية لليلى عبد اللطيف!

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خرجت السيدة ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وفيما يلي أبرز التوقعات:

- نجاة احد الشخصيات البارزة في لبنان (نائب او وزير) من محاولة اغتيال فاشلة

- مطار بيروت سيكون الحدث الأبرز في خلال المرحلة القادمة وبعض الرحلات ستتوقف لفترة معينة

- الرئيس نبيه بري يمنع الانهيار التام قبل الانفجار الخطير وذلك في المرحلة المقبلة

- الشارع اللبناني يشتعل من جديد وبخطورة أكبر من السابق

- انتشار قوات الدول العظمى على طول الشاطئ اللبناني

- محاولات اغتيال ستطال بعض الاعلاميين وبعض المصرفيين وبالبعض الآخر منهم يغادر لبنان لفترة خوفا على حياتهم

- طائرات غير لبنانية تحلّق فوق سماء لبنان والتلفزيونات ستواكب الحدث

- الدولار سيتخطّى الـ15 الف ليرة

- لن تتشكّل حكومة جديدة الا برئاسة سعد الحريري

- المدارس باقية على حالها حاليا

- الجوع لن يهدّد لبنان

- سيكون هناك وصاية خارجية على لبنان

- خلال سنتين سيستعيد اللبناني ودائعه

- المولدات ستختفي والكهرباء ستكون 24|24