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بالفيديو - "محاولة اغتيال شخصية بارزة" .. توقعات نارية لليلى عبد اللطيف!

13
APRIL
2021
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خرجت السيدة ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وفيما يلي أبرز التوقعات:

 

- نجاة احد الشخصيات البارزة في لبنان (نائب او وزير) من محاولة اغتيال فاشلة

 

- مطار بيروت سيكون الحدث الأبرز في خلال المرحلة القادمة وبعض الرحلات ستتوقف لفترة معينة

 

- الرئيس نبيه بري يمنع الانهيار التام قبل الانفجار الخطير وذلك في المرحلة المقبلة

 

- الشارع اللبناني يشتعل من جديد وبخطورة أكبر من السابق

 

- انتشار قوات الدول العظمى على طول الشاطئ اللبناني

 

- محاولات اغتيال ستطال بعض الاعلاميين وبعض المصرفيين وبالبعض الآخر منهم يغادر لبنان لفترة خوفا على حياتهم

 

- طائرات غير لبنانية تحلّق فوق سماء لبنان والتلفزيونات ستواكب الحدث

 

- الدولار سيتخطّى الـ15 الف ليرة

 

- لن تتشكّل حكومة جديدة الا برئاسة سعد الحريري

 

- المدارس باقية على حالها حاليا

 

- الجوع لن يهدّد لبنان

 

- سيكون هناك وصاية خارجية على لبنان

 

- خلال سنتين سيستعيد اللبناني ودائعه

- المولدات ستختفي والكهرباء ستكون 24|24

 

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