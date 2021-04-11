راغب علامة يكشف سرّاً: زرت صباح لشراء منزلها ففاجأتني بسبب البيع

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حلّ السوبر ستار راغب علامة ضيفاً على برنامج "السيرة" مع الاعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني، وتحدّث عن الفنانة الراحلة صباح فوصفها بـ "الإمبراطورة".

وسرد راغب علامة أن منطقة عاليه كنت وجهة عائلته لقضاء فصل الصيف حيث كانت تسكن الشحرورة صباح، وعندما كانت أحياناً تمشي على الطريق بكامل أناقتها ولياقتها كان يراها في طفولته كامبراطورة تمشي بين الشجر.

وأضاف "للتقرّب منها اضطررت توصيل بعض الحاجيات من السوبرماركت لمنزلها. كنت أشعر بالهالة الكبيرة لنجوميتها".

مرّت الأيام، وشقّ راغب علامة طريقه الى النجومية ولكنه يعترف أنه شعر بالحزن عليها في أيامها الأخيرة، قائلاً "كانت انسانة معطاءة ولكن في أيامها الأخيرة وجدت نفسها وحيدة".

وتابع علامة "قرأت خبر بيع منزلها ظناً مني أن السبب هو العوز المادي، فقررت زيارتها وقلت لها: لا يصحّ أن تغادري منزلك، أنا سأشتريه وستبقين فيه. فأجابتني: أنا كبرت وبسبب مساحة منزلي سقطت في الحمام. أريد أن أعيش في غرفة صغيرة داخل فندق، لأن المنزل بات كبيراً عليّ وأنا وحيدة".