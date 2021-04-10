بالصور - ممثلة لبنانية تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

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احتفل الفنان هاني عادل بزفافه على الممثلة اللبنانية دياماند بو عبود في أحد الفنادق بمدينة دهب بسيناء، في جو عائلي بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، وظهر هاني مرتدياً قميصاً وبنطالاً باللون الأبيض ولم يرتد بدلة رسمية، في حين ارتدت دياماند فستان زفاف أبيض ووضعت في بعض الأوقات جاكت أسود بسبب برودة الجو.

يذكر أن هاني عادل كان قد سبق له الزواج من سيدة فرنسية وأنجب منها بنتاً، كما عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة، لكن حدث الانفصال قبل الزفاف بأيام قليلة، ولم يعلق على سبب الانفصال سوى ببعض كلمات قال فيها: الانفصال كان غصب عني أنا وحلا.

ويشارك هاني عادل في مسلسل "شقة 6" والذي تقوم ببطولته روبي وسيد رجب ومجموعة من النجوم، وهو من إخراج محمود كامل، وخرج العمل من السباق الرمضاني، ومن المقرر عرضه بعد عيد الفطر.

كما شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "ليه لأ" الذي عرض عبر منصة شاهد vip، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التي تم طرحها مؤخراً وحققت تفاعلاً كبيراً.

وشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.