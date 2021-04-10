living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - ممثلة لبنانية تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

10
APRIL
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

احتفل الفنان هاني عادل بزفافه على الممثلة اللبنانية دياماند بو عبود في أحد الفنادق بمدينة دهب بسيناء، في جو عائلي بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، وظهر هاني مرتدياً قميصاً وبنطالاً باللون الأبيض ولم يرتد بدلة رسمية، في حين ارتدت دياماند فستان زفاف أبيض ووضعت في بعض الأوقات جاكت أسود بسبب برودة الجو.

يذكر أن هاني عادل كان قد سبق له الزواج من سيدة فرنسية وأنجب منها بنتاً، كما عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة، لكن حدث الانفصال قبل الزفاف بأيام قليلة، ولم يعلق على سبب الانفصال سوى ببعض كلمات قال فيها: الانفصال كان غصب عني أنا وحلا.

ويشارك هاني عادل في مسلسل "شقة 6" والذي تقوم ببطولته روبي وسيد رجب ومجموعة من النجوم، وهو من إخراج محمود كامل، وخرج العمل من السباق الرمضاني، ومن المقرر عرضه بعد عيد الفطر.

كما شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "ليه لأ" الذي عرض عبر منصة شاهد vip، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التي تم طرحها مؤخراً وحققت تفاعلاً كبيراً.

وشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout